HLV CH Séc đánh giá cao Son Heung-min trước đại chiến World Cup 2026 với Hàn Quốc

Trước thềm trận ra quân tại World Cup 2026, HLV trưởng đội tuyển CH Séc đã có những phát biểu đáng chú ý về Son Heung-min. Nhà cầm quân này khẳng định ngôi sao của Hàn Quốc chính là mối đe dọa lớn nhất mà đội bóng châu Âu phải dè chừng. Theo ghi nhận từ LuongsonTV, màn so tài giữa hai đại diện giàu tham vọng hứa hẹn sẽ trở thành một trong những trận đấu hấp dẫn nhất bảng đấu.

Son Heung-min tiếp tục là tâm điểm chú ý của tuyển Hàn Quốc

Bước vào World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc mang theo kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Dù sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng đang thi đấu tại châu Âu, Son Heung-min vẫn được xem là linh hồn trong lối chơi của đại diện châu Á.

Trong nhiều năm qua, tiền đạo thuộc biên chế Tottenham luôn duy trì phong độ ổn định ở những giải đấu hàng đầu thế giới. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng khả năng tạo đột biến khiến anh trở thành quân bài chiến lược không thể thay thế của HLV Hong Myung-bo.

Theo đánh giá từ giới chuyên môn được LuongsonTV tổng hợp, Hàn Quốc hiện vẫn xây dựng hệ thống chiến thuật xoay quanh Son Heung-min. Mỗi khi đội bóng cần một khoảnh khắc khác biệt, đội trưởng của họ luôn là người được đặt niềm tin lớn nhất.

Chính vì vậy, không quá bất ngờ khi mọi sự chú ý trước cuộc đối đầu với CH Séc đều đổ dồn về ngôi sao mang áo số 7.

HLV CH Séc thẳng thắn nhắc tên Son Heung-min

Trước giờ bóng lăn, HLV trưởng CH Séc đã được hỏi về những thay đổi trong cách bố trí nhân sự và chiến thuật của Hàn Quốc. Trong thời gian chuẩn bị cho World Cup, đội bóng xứ kim chi từng gây chú ý khi sử dụng nhiều số áo khác lạ nhằm tạo ra sự khó khăn cho đối thủ trong quá trình nghiên cứu.

Tuy nhiên, chiến lược gia của CH Séc cho biết ông hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Theo ông, việc thay đổi số áo không thể làm thay đổi bản chất của các cầu thủ trên sân.

Đặc biệt, vị HLV này khẳng định Son Heung-min là cái tên mà ông hiểu rất rõ. Ông nhấn mạnh rằng đội trưởng tuyển Hàn Quốc là một huyền thoại của bóng đá nước này và chắc chắn sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất đối với hàng phòng ngự CH Séc.

Phát biểu trên cho thấy sự tôn trọng mà đội bóng châu Âu dành cho ngôi sao số một của Hàn Quốc. Dù vậy, nhà cầm quân này cũng khẳng định CH Séc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng trong trận đấu mở màn.

Hàn Quốc sở hữu nhiều ngôi sao ngoài Son Heung-min

Mặc dù Son Heung-min là tâm điểm, sức mạnh của Hàn Quốc không chỉ đến từ một cá nhân. Đội bóng châu Á đang sở hữu một thế hệ cầu thủ được đánh giá rất cao.

Ở hàng thủ, Kim Min-jae tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy nhờ khả năng tranh chấp mạnh mẽ và kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu. Khu vực giữa sân có sự hiện diện của Hwang In-beom cùng Paik Seung-ho, những cầu thủ có khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu rất tốt.

Trên hàng công, bên cạnh Son Heung-min còn có Lee Kang-in và Lee Jae-sung. Đây đều là những cái tên có thể tạo nên đột biến bằng kỹ thuật cá nhân hoặc các đường chuyền quyết định.

Theo đánh giá từ lương sơn, chính sự đồng đều ở cả ba tuyến giúp Hàn Quốc được xem là ứng viên sáng giá cho một suất đi tiếp tại bảng đấu năm nay.

CH Séc không hề e ngại cuộc đối đầu

Bên kia chiến tuyến, CH Séc cũng mang đến World Cup 2026 một đội hình giàu sức chiến đấu. Đại diện châu Âu nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, thể lực sung mãn và khả năng tận dụng các tình huống cố định.

Patrik Schick tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Tiền đạo này sở hữu khả năng dứt điểm đa dạng và thường xuyên tạo ra sự khác biệt ở những trận cầu quan trọng. Bên cạnh đó, Tomas Soucek vẫn là thủ lĩnh nơi tuyến giữa với khả năng tranh chấp và hỗ trợ tấn công cực kỳ hiệu quả.

Giới chuyên môn nhận định rằng CH Séc sẽ không lựa chọn lối chơi phòng ngự tiêu cực. Thay vào đó, họ nhiều khả năng sẽ tận dụng các pha bóng bổng và sức mạnh thể chất để gây khó khăn cho Hàn Quốc.

Điều này hứa hẹn tạo nên màn so tài cân bằng và giàu tính chiến thuật.

Trận đấu được chờ đợi tại World Cup 2026

Cuộc đọ sức giữa Hàn Quốc và CH Séc được xem là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất ở lượt trận mở màn bảng A. Cả hai đội đều hiểu rằng một chiến thắng sẽ mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Hàn Quốc đặt kỳ vọng vào khả năng tỏa sáng của Son Heung-min, trong khi CH Séc tin tưởng vào sự hiệu quả của tập thể giàu kinh nghiệm. Đây là cuộc chiến giữa tốc độ, kỹ thuật của đại diện châu Á với sức mạnh và tính tổ chức của bóng đá châu Âu.

Người hâm mộ theo dõi trên các nền tảng trực tiếp bóng đá chắc chắn sẽ được chứng kiến một màn so tài hấp dẫn với nhiều điểm nhấn đáng chú ý.

Theo cập nhật từ luongson tv, cả hai đội đều tung ra những quân bài tốt nhất và hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Điều đó càng làm tăng thêm sức nóng cho trận đấu.

Lương Sơn TV đồng hành cùng World Cup 2026

World Cup luôn là sân khấu dành cho những ngôi sao hàng đầu thế giới, và Son Heung-min tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc. Việc HLV CH Séc công khai đánh giá cao tiền đạo này cho thấy tầm ảnh hưởng của anh không chỉ ở châu Á mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Trong hành trình cập nhật thông tin World Cup, LuongsonTV sẽ liên tục mang đến những tin tức mới nhất, nhận định chuyên sâu và diễn biến nổi bật của giải đấu. Người hâm mộ có thể theo dõi các chuyên mục của luongson để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin đáng chú ý nào.

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